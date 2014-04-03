Крым из-за заморозков останется без абрикосов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил нелегитимный министр аграрной политики и продовольствия Крыма Николай Полюшкин на пресс-конференции в четверг в Симферополе.

«Первая декада апреля нас не радует, температура воздуха опустилась до минус 6-11 градусов. Есть уже последствия такого резкого похолодания. Промышленные посадки абрикосов вымерзли почти на 98%. У нас их немного. Самое большое абрикосовое поле – "Крымская фруктовая компания"», - сказал Полюшкин.

Читайте такжеКрым остался в этом году без черешни из-за заморозков

Кроме того, министр сообщил, что есть «серьезные повреждения» по ранним сортам персиков. Также пострадала алыча.

«Ученые и практики изучают ситуацию с вишней и черешней», - отметил Полюшкин.

По его данным, пока проблем нет с яблонями и грушами.