Украинские производители готовы поставлять сахар в ЕС

Ассоциация «Укрцукор» заявляет о приостановке экспорта украинского сахара на азиатские рынки из-за трудностей с транзитом через территорию Российской Федерации.

«Мы сегодня практически прекратили экспорт сахара в Среднюю Азию, поскольку приостановлен транзит наших товаров через Россию», - сказал журналистам зместитель правления ассоциации Петр Борисюк.

По его словам, у производителей сахара возникают сложности с получением и возвратом железнодорожных вагонов для перевозок продукции.

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При этом Борисюк отметил, что в случае подписания Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Евросоюзом, отечественные производители сахара смогут поставить на европейский рынок 20 тыс. тонн своей продукции, так как 10 украинских заводов производят сахар соответствующего качества.

Кроме того, он сообщил, что на сегодняшний день также приостановлены поставки сахара в аннексированный Россией Крым.

«Крыму пока приостановлены поставки. Мы оцениваем, что потеряли рынок Крыма на 100 тыс. тонн», - сказал Борисюк.

По его словам, на сегодняшний день на полуострове еще сохраняются достаточные запасы сахара, но компании, которые осуществляли торговлю этим продуктом, не понимают, в каком правовом поле выстраивать свою деятельность.

Как сообщал УНИАН, после военного вторжения Российской Федерации на территорию Крыма в конце февраля текущего года, результатом чего стала фактическая аннексия полуострова Россией, между Украиной и РФ наблюдается ухудшение экономического сотрудничества. В частности, в середине марта Россия полностью закрыла свои границы для украинской продукции.

В сезоне сахароварения 2013/2014 года Украина произвела 1,2 млн тонн свекловичного сахара, что на 45,5% меньше, чем годом ранее.

В 2013 году Украина поставила на внешние рынки 123 тыс. тонн сахара, выручив 67,2 млн долл.