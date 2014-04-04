ЕС пожалуется на Россию в ВТО из-за запрета импорта свинины

Евросоюз в ближайшее время подаст на Россию жалобу в ВТО в связи с запретом на импорт свинины из стран ЕС. Об этом сообщил в четверг представитель Еврокомиссии Джон Клэнси, передает ИТАР-ТАСС.

"У ЕС на данном этапе нет другого выбора, кроме как начать готовиться к подаче в ВТО в самое ближайшее время иска против России по этому вопросу", - сказал он.

Ранее 3 апреля официальный представитель Россельхознадзора сообщил, что Россия запрещает с 7 апреля 2014 года ввоз всех видов готовой мясной продукции из Польши и Литвы. "Мы готовим письмо о присоединении к тем мерам, которые ввел наш партнер по Таможенному союзу - Беларусь - в отношении ограничения поставок на территорию страны всех видов готовой мясопродукции из Польши и Литвы", - уточнил он. Запрет будет действовать вплоть до проведения инспектирования польских и литовских предприятий, добавил собеседник агентства.

Принимая данное решение, Россельхознадзор учитывал и неконструктивную позицию стран на переговорах по вопросу безопасности мясной продукции, состоявшихся в конце марта 2014 года, заключил представитель ведомства.

Запрет на прием продукции свиноводства из всех стран Евросоюза введен 30 января 2014 года в связи со вспышкой африканской чумы свиней (АЧС) на территории ЕС. Россельхознадзор ранее заявлял, что на территории Польши и Литвы используются технологии производства, предполагающие замену одного источника сырья на другой. Например, в продукции, представленной как переработанное мясо птицы, может использоваться свинина. Ведомство выражало опасения, что тепловая обработка не всегда уничтожает вирус АЧС, а это может привести к заносу инфекции на территорию России в готовой продукции.