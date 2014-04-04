Доля Крыма в общем объеме украинской агропродукции составляет менее 3%

По данным института, доля Крыма в производстве продукции растениеводства составляет 2% от общего объема этой продукции по Украине, животноводства - 3,8%.

В частности, наибольшую долю в производстве отдельных видов продукции Крым занимает по рису - около 56%, шерсти - 25,4% и винограду - 16,6%.

Кроме того, по данным организации, существенной является доля полуострова в производстве гороха - 7,5% общеукраинского объема, плодов и ягод - 5%, овощей открытого грунта - 4,6%, а также продукции реализации скота и птицы - 5,2%.

Вместе с тем, по другим видам сельскохозяйственной продукции доля АР Крым значительно меньше. В частности, в целом по зерновым и зернобобовым культурам она составляет 1,2%, подсолнечнику - 1%, сое - 1,2 %. Несколько больше доля Крыма в производстве молока и яиц - 2,5 и 2,6% соответственно.

Институт аграрной экономики прогнозирует, что в 2014 году без учета показателей Крыма рост объемов производства валовой сельскохозяйственной продукции в Украине составит 2,2%.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты заявляли, что из-за возможного срыва посевной кампании в АР Крым, обусловленного военной интервенцией Российской Федерации, Украина в 2014 году может недополучить 1,5 млн тонн урожая зерновых.

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16 марта в АР Крым с массовыми фальсификациями прошел нелегитимный референдум о вхождении полуострова в состав Российской Федерации, которому предшествовала почти трехнедельная оккупация Крыма российскими военными. Согласно результатам плебисцита, которые не были признаны ни Украиной, ни мировым сообществом, более 95% крымчан проголосовали за выход Крыма из состава Украины и присоединение его к РФ. 18 марта в Кремле было подписано соглашение о принятии АР Крым и Севастополя в состав России.

Справка УНИАН. Институт аграрной экономики основан в 1956 году в Киеве как научный центр по разработке экономических основ формирования и осуществления аграрной политики в Украине, актуальных проблем теории и практики развития агропромышленного комплекса, организации внедрения в производство достижений экономической науки, осуществления координации исследований и подготовки научных кадров. Указом Президента Украины от 12 января 2004 года институту предоставлен статус национального научного центра - Национальный научный центр «Институт аграрной экономики».