Аграрии не рассчитывают на рост рентабельности в этом году

Ассоциация “Украинский клуб аграрного бизнеса” (УКАБ) не прогнозирует рост рентабельности выращивания основных сельскохозяйственных культур в 2014 году, в связи со сложной экономической ситуацией в стране, сообщили УНИАН в пресс-службе организации.

«Учитывая девальвацию гривны в период посевной кампании, а соответственно и рост стоимости основных производственных средств, расходы на весенне-полевые работы в этом году еще больше вырастут, поэтому в 2014 году не приходится рассчитывать на существенный рост рентабельности производства зерновых и зернобобовых культур», - цитирует пресс-служба эксперта аграрных рынков ассоциации Игоря Остапчука.

В УКАБ сообщили, что в 2013 году увеличение инвестиций в аграрное производство позволило повысить урожайность сельхозкультур в среднем на 8,63 ц/га или на 26,3%. Благодаря этому, аграриям удалось уменьшить себестоимость производства зерновых и зернобобовых культур на 12,1% до 1065,7 грн/тонну в сравнении с предыдущим годом. Однако, несмотря на уменьшение расходов, рентабельность выращивания зерновых и зернобобовых в 2013 году все же снизилась на 13,5 пунктов до 1,7%, до минимального показателя за всю историю Украины. Основной причиной таких низких финансовых результатов УКАБ называет падение закупочных цен.

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Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, рентабельность производства сельскохозяйственной продукции в 2013 году в Украине по предварительным данным составила 11,5% против 20,2% годом ранее. При этом прибыль от реализации сельхозпродукции (до налогообложения, без учета бюджетных дотаций и доплат) в прошлом году сократилась в 1,9 раза по сравнению с 2012 годом – до 12,5 млрд грн.

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