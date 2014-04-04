АМКУ требует от торговых сетей снизить цены на яйца

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) требует от 19 торговых сетей снизить экономически необоснованные цены на куриные яйца, как это сделали крупнейшие производители данной продукции, сообщили УНИАН в пресс-службе комитета.

«Антимонопольный комитет Украины предупреждает основные торговые сети о необходимости четкого выполнения предоставленных рекомендаций и снижения розничных цен, исходя из имеющихся тенденций формирования цен на рынке яиц куриных», - говорится в сообщении.

По данным АМКУ, на сегодняшний день большинство крупнейших производителей яиц после рекомендаций АМКУ предоставило информацию о снижении оптово-отпускных цен на яйца в среднем на 20-30%.

«Например, отпускная цена на яйца наиболее применяемой категории С1 составляет от 6,20 до 6,40 грн за десяток», - сообщило ведомство.

В то же время выборочный мониторинг цен в торговых сетях указывает на отсутствие аналогичных тенденций по снижению розничных цен.

«В основных сетях цена реализации яиц куриных категории С1 составляет от 8,60 грн за десяток до 11,15 грн за десяток, что на 30-80 % выше их отпускной цены», - отметили в ведомстве.

В АМКУ считают, что такое поведение торговых сетей не соответствует рыночным условиям и свидетельствует об отсутствии экономически обоснованных подходов к формированию розничных цен на куриные яйца, которые относятся к категории социально значимых продуктов питания.

АМКУ напомнил, что в условиях невыполнения рекомендаций комитета, субъекты хозяйствования могут быть привлечены к ответственности в виде наложения штрафа в соответствии с законодательством.

Как сообщал УНИАН, 25 марта текущего года АМКУ предоставило рекомендации 29 основным производителям-птицефабрикам и 19 торговым сетям воздержаться от экономически необоснованного повышения оптово-отпускных и розничных цен на куриные яйца.

По данным Госстата, производство яиц в стране в 2013 году составило 19,591 млрд штук, что на 2,5% больше, чем в 2012 году.

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