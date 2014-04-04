«Борщевой набор» в марте подорожал до 13 гривень

Средняя розничная цена на овощи «борщевого набора» на продовольственных рынках Украины в марте 2014 года составила 13,24 грн, что на 5,7% больше, чем в феврале текущего года, и на 19,6% больше, чем в марте 2013 года, сообщили УНИАН в пресс-службе Национального научного центра «Институт аграрной экономики».

По данным исследователей, самым дорогим компонентом «борщевого набора» остается сладкий перец. В марте он подорожал на 13,3% по сравнению с февралем. На столько же повысилась цена репчатого лука. Это обусловлено плохой сохранностью лука, что приводит к большим потерям, а лук, хранившийся в холодильниках, значительно дороже.

В институте сообщили, что цена картофеля в марте выросла на 12,4% по сравнению с февралем. По прогнозам экспертов, подорожание продолжится и в последующие месяцы из-за того, что запасы продовольственного картофеля сокращаются, а из этих запасов нужно выбрать качественный материал на посадку.

Также в связи с уменьшением запасов производители подняли цену на капусту. Это привело к ее подорожанию за прошлый месяц на 11,1%, а цена столовой свеклы выросла на 3,6%.

Вместе с тем, подешевели зеленные культуры, в частности, укроп и петрушка – на 16,7%.

Сравнивая март 2014 года с мартом-2013, эксперты института пришли к выводу, что цены на репчатый лук и картофель выросли в 3,1 раза и в 2,8 раза соответственно. Более чем наполовину подорожала столовая свекла, почти на четверть выросли цены на морковь и чеснок. При этом незначительное подорожание претерпели укроп и петрушка, капуста, сладкий перец и томатная паста.

В Институте аграрной экономики считают, что причиной подорожания овощей собственного производства, а это картофель, столовая свекла, морковь, репчатый лук, является недостаточное их предложение на рынке, что связано с негативным влиянием на урожай овощей неблагоприятных погодных условий во время их сбора, а также с порчей овощей в овощехранилищах.

Как сообщал УНИАН, ранее Государственная инспекция Украины по контролю над ценами сообщила о намерении обратиться к правительству с предложением внести овощи «борщового набора» в перечень социально значимых товаров и контролировать цены на них. Вместе с тем, эксперты считают, что инициатива Госценинспекции может привести к подорожанию «борщового набора», сокращению объемов производства и их исчезновению из супермаркетов.

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