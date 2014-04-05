Россия пригрозила Украине «жесткими мерами» из-за ЕС и выхода из СНГ

России придется принять меры по защите российского аграрного рынка в рамках процедур Всемирной торговой организации, если Украина выйдет из Содружества независимых государств или подпишет экономическую часть соглашения об ассоциации с ЕС, заявил российский премьер Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

"Если уйдут из Содружества независимых государств, либо подпишут договор об ассоциации с Европейским союзом - а они, во всяком случае, об этом говорят, я имею в виду нынешних руководителей, как будто бы к этому стремятся - в этом случае нам придется пересмотреть условия сотрудничества в области аграрного бизнеса с нашими украинскими коллегами и принять меры по защите российского аграрного рынка в рамках процедур Всемирной торговой организации", - сказал Медведев.

Читайте такжеБеларусь возглавила СНГ вместо Украины

"Это жесткое решение, но нам придется на это пойти, если такие решения будут приняты, потому что для нас важнее всего интересы наших, отечественных сельхозпроизводителей, а не каких-то других, пусть даже живущих в близких нам странах, это все должны понимать", - добавил премьер.

Как сообщал УНИАН, 19 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий заявил о том, что Украина намерена начать процедуру выхода из СНГ.



21 марта Украина и Европейский Союз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации.

По итогам церемонии подписания премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что Украина сразу после президентских выборов будет готова подписать и экономическую часть соглашения.

В конце марта комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Штефан Фюле заявил, что экономическая часть Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом может быть подписанная уже в июне.