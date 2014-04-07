Россия приостановила ввоз украинской молочной продукции из-за якобы выявленных Роспотребнадзором нарушений.

Так, сыры производства ЧП «Рось», филиала «Ахтырский сыркомбинат» и АО «Пирятинский сыркомбинат», по данным ведомства, не соответствовали требованиям технического регламента на молоко и молочную продукцию по жирно-кислотному составу. Сыры производства АО «Пирятинский сыркомбинат» не соответствовали требованиям регламента по массовой доле белка, массовой доле жира и по массовой доле влаги, передает РИА "Новости".

В сырах производства ПАО «Золотоношский маслодельный комбинат» и производства ООО «Техмолпром» также выявлено несоответствие регламенту на молоко и молочную продукцию.

"В целях обеспечения прав потребителей Роспотребнадзор приостановил ввоз на территорию Российской Федерации молочной продукции украинских производителей: ЧП «Рось», филиал «Ахтырский сыркомбинат», АО «Пирятинский сыркомбинат», ООО «Гадячсыр», ПАО «Золотоношский маслодельный комбинат» и ООО «Техмолпром»", - говорится в сообщении.

Напомним, Госпотребинспекция Украины провела проверку и изымает из продажи российские кондитерские, сырные и рыбные продукты из-за их "несоответствия украинскому законодательству". В частности, под удар попали конфеты фабрик «Красный Октябрь», «Рот Фронт» и концерна «Бабаевский».