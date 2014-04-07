В Украине упростят процедуру выдачи сертификатов качества зерна

Государственная инспекция сельского хозяйства Украины подготовила изменения к утвердженному Кабинетом министров порядку выдачи сертификата качества на зерно и продукты его переработки, сообщила пресс-служба ведомства.

Госсельхозинспекция подчеркнула, что данные изменения приведут к упрощению и усовершенствованию процедуры выдачи сертификатов, а также урегулированию ситуации с проведением лабораторных исследований по определению показателей безопасности и содержанию ГМО.

"Проект документа позволит проводить лабораторные исследования в партиях, готовых к отгрузке, а не на каждом транспортном средстве, и значительно сократит срок выдачи сертификата качества зерна и продуктов его переработки», - говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве считают, что изменения будут способствовать уменьшению логистических расходов и упростят всю процедуру выдачи данного сертификата территориальными органами Госсельхозинспекции.

Как сообщал УНИАН, аграрные ассоциации уже неоднократно обращались к властям с просьбой отменить обязательную сертификацию зерна при внутренних перевозках, а также упростить процедуру получения сертификатов. В частности, 21 мая 2013 года Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О зерне и рынке зерна в Украине» (относительно дерегуляции рынка зерна), который, в частности, предполагает отход от практики обязательной сертификации качества всего зерна и продуктов его переработки, а также предусматривает бессрочную сертификацию услуг по хранению зерна. Однако во втором чтении законопроект еще не рассматривался.

Действующее законодательство предполагает обязательное получение сертификата качества зерна и продуктов его переработки во всех случаях перемещения его по территории Украины и при экспортно-импортных операциях.

Справка УНИАН. Госсельхозинспекция занимается мониторингом рынка сельскохозяйственной продукции, осуществляет государственный контроль над качеством зерна и продуктами его переработки, контролирует выдачу сертификатов качества зерна, формирование государственных и региональных ресурсов сельхозпродукции и т.д.

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