В Украине разработали порядок маркировки органической продукции

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины с целью идентификации органических продуктов питания потребителями разработало порядок их маркировки.

Разработанные правила маркировки и требования к ней закреплены проектом постановления Кабинета министров «Об утверждении Порядка и требований к маркировке органической продукции», опубликованном на официальном веб-сайте Минагропрода.

Согласно предложенному порядку, маркировать продукцию как органическую производители могут только при наличии сертификата соответствия. При этом сама маркировка должна состоять из государственного или частного логотипа органической продукции, под которым указывается номер контролирующего органа, который состоит из акронима, идентифицирующего страну, в которой находится сертифицированный оператор; термина, который обозначает метод, обеспечивающий ссылку на метод органического производства; код сертификационного органа.

Кроме того, Минагропрод предлагает обязательно указывать на маркировке органической продукции страну происхождения товара, производителя и адрес мощностей производства, процент органических ингредиентов по отношению к общему количеству составляющих сельхозпроисхождения. При этом для маркировки переработанных пищевых продуктов, согласно проекту постановления, логотип «Органическая продукция» может использоваться только в том случае, если не менее 95% веса их ингредиентов сельскохозяйственного происхождения является органическим.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2013 года в Украине вступил в силу Закон «О производстве и обороте органической сельскохозяйственной продукции и сырья», регулирующий отношения в сфере производства и оборота органической продукции. Законом также были определены общие правила производства органической продукции (сырья) животного и растительного происхождения.

По оценкам Федерации органического движения Украины, объем внутреннего потребления органической продукции сельского хозяйства в денежном эквиваленте в стране в 2013 году составил около 12 млн евро, что на 52% больше, чем годом ранее.

Справка УНИАН. Органическая продукция сельского хозяйства – это продукция, изготовленная без использования (либо с меньшим использованием) синтетических пестицидов, синтетических минеральных удобрений, регуляторов роста, искусственных пищевых добавок, а также без использования генетически модифицированных продуктов.