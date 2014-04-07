Крымская "Массандра" уже подсчитывает убытки от потери европейского и украинского рынков

Потенциальная потеря европейского и украинского рынков является значительной угрозой для винодельческого предприятия Крыма "Массандры". Об этом в интервью ИТАР-ТАСС заявил гендиректор объединения Николай Бойко.

Напомним, в Крыму национализировали винзаводы "Массандра", "Новый Свет" и "Магарач".

"Сейчас мы пытаемся понять, что происходит. Необходимо будет сохранить и европейский рынок, и украинский. Как ни странно, понемногу мы в Украину еще отгружаем", - отметил Бойко.

Объединение рассчитывает сохранить объем производства в размере 10 млн бутылок в 2014 году, отметил собеседник агентства. "Но в силу обстоятельств распределение между Россией и Украиной должно поменяться", - отметил он. Ежегодно 4-4,5 млн бутылок продавалось в Украине, 5,5-6 млн бутылок - за рубежом. При этом 90% внешнего экспорта "Массандры" (до аннексии Крыма Россией) приходилось на Россию, 10% - (500 тыс. бутылок) на другие страны, в том числе и государства - члены Европейского союза.

Бойко сообщил, что в 2013 году объединение экспортировало продукцию в 12 стран, в том числе Бельгию, Голландию, Великобританию, Швейцарию, Германию, Польшу. Впрочем, российский сегмент поставок по результатам 1-го квартала 2014 года по отношению к аналогичному периоду 2013 года снизился на 5%, отметил глава "Массандры".

Глава винного дома надеется, что эта тенденция изменится и удастся увеличить поставки на российский рынок.

Говоря о планах приватизации компании, Бойко назвал такие идеи "преждевременными". В ближайшей перспективе, пока не завершится период интеграции экономики Крыма в РФ, по его мнению, стоит только одна задача - сохранить комплекс "Массандры".

Справка УНИАН. "Массандра" – одно из крупнейших предприятий на территории постсоветских стран по выращиванию винограда и производству вин. 80% продукции госконцерна - марочные вина, 20% - ординарные. В объединение входят 9 заводов первичного и вторичного виноделия и три самостоятельных завода.