Россия ограничила транзит свиней через Украину, Литву и Польшу

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) с 7 апреля ввело ограничение на транзит живых свиней через территорию Украины, Литвы и Польши, сказано в сообщении ведомства, опубликованном на его официальном сайте.

Согласно сообщению, до 7 апреля в случае прибытия в пункты пропуска России живых свиней, следовавших в режиме транзита по территории Литвы и Польши, решение об их пропуске в Россию принималось в обычном порядке.

Читайте такжеЕС пожалуется на Россию в ВТО из-за запрета импорта свинины

Как сообщал УНИАН, в Луганской области было зафиксировано четыре случая заболевания животных африканской чумой свиней. Из-за вспышки АЧС в Украине Россия ввела временное ограничение на поставку живых свиней и продукции свиноводства с территории Луганской области, а также усилила контроль над ввозом на российскую территорию животноводческой продукции в ручной клади и багаже.