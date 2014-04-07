Процедуру отвода государственных сельхозземель упростили

Государственное агентство земельных ресурсов Украины упростило процесс отвода сельскохозяйственных земель, находящихся в государственной собственности, отменив необходимость анализа документации на центральном уровне, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

В ведомстве пояснили, что если раньше для принятия решения об отводе земельного участка предусматривался двойной анализ документации граждан – на областном и центральном уровнях, то теперь территориальные органы Госземагентства будут самостоятельно рассматривать документы и принимать соответствующие решения.

В Минагропроде считают, что такие изменения не только упростят процедуру землеотвода, но и снимут недовольство среди населения, потому что количество позитивных решений о передаче земель гражданам благодаря этому должно возрасти.

Справка УНИАН. С 2013 года Госземагентство получило полномочия распоряжаться землями сельскохозяйственного назначения государственной формы собственности для всех нужд. До этого землями государственной собственности, в том числе и участками сельскохозяйственного назначения, распоряжались районные и областные государственные администрации, Кабинет министров Украины.