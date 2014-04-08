В России не хватает денег на посевную - урожайность под угрозой

По данным Минсельхоза, яровой сев в России в этом году значительно опережает прошлогодний график, но идет менее технологично: внесено на 8% меньше удобрений, не хватает техники и семян, пишут "Ведомости". «Это главные технологические составляющие, которые потом лягут в показатели по урожаю. Мы опять впадаем в зависимость от погодных условий», - заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

По оценке Российского зернового союза, при благоприятной погоде урожай будет не ниже 90 млн т в чистом весе; в 2013 г., по данным ООО «Прозерно», было 91,329 млн т в чистом весе.

По мнению Злочевского, в этом году первая проблема — в недоведении господдержки до сельхозпроизводителей, вторая - банки уменьшили суммы, которыми региональные подразделения могут распоряжаться сами, без запроса в главный офис.