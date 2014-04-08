В РФ с начала года зафиксировано четыре очага африканской чумы свиней

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства РФ, по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению распространения и ликвидации африканской чумы свиней.

«С начала 2014 года в Российской Федерации зарегистрировано четыре очага африканской чумы свиней среди домашних свиней: в двух личных подсобных хозяйствах в Волгоградской и Калужской областях, в одном крестьянском (фермерском) хозяйстве Тульской области и в одном свиноводческом комплексе в Брянской области. В настоящее время очаги АЧС в Волгоградской, Калужской и Брянской областях ликвидированы. Работы по ликвидации очага в Тульской области продолжаются», - говорится в сообщении.

Отмечено, что в 50 регионах России в настоящее время реализуются региональные программы, направленные на предотвращение АЧС. Было поручено заинтересованным министерствам и ведомствам в ближайшее время проработать вопрос перевода до конца 2015 года на альтернативные виды животноводства хозяйств, занимающихся свиноводством, и представить проработанные предложения в правительство РФ.

Как сообщал УНИАН, Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) ввело ограничения на транзит живых свиней через территорию Украины, Литвы и Польши.

Согласно сообщению, до 7 апреля в случае прибытия в пункты пропуска России живых свиней, следовавших в режиме транзита по территории Литвы и Польши, решение об их пропуске в Россию принималось в обычном порядке.

Ранее в Луганской области было зафиксировано четыре случая заболевания животных африканской чумой свиней. Из-за вспышки АЧС в Украине Россия ввела временное ограничение на поставку живых свиней и продукции свиноводства с территории Луганской области, а также усилила контроль над ввозом на российскую территорию животноводческой продукции в ручной клади и багаже.