Польша просит возобновить поставки своей свинины в Украину
Министр сельского хозяйства Польши Марек Савицкий упрекнул украинские власти в том, что Украина до сих пор не отменила введенный в феврале запрет на поставки польской свинины, и выразил надежду на возобновление поставок говядины, заблокированных еще в 2007 году.
Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом он сказал сегодня в эфире Польского радио.
"Когда АЧС появилась в России, Украина не применила эмбарго, но когда два случайных диких кабана (зараженных этим вирусом – УНИАН) появились в Польше, она ввела полный запрет на поставку свинины и продукции из нее. А еще напомню, что в течение семи лет мы не можем договориться об открытии украинского рынка для польской говядины", - сказал Савицкий.
Министр отметил, что это свидетельствует о политике двойных стандартов, и напомнил, что Польша является самым активным лоббистом европейской интеграции украинцев.
"Это стоит напомнить украинцам", - сказал он, отметив, что получает информацию от украинских предпринимателей о больших потребностях в поставках польской свинины.
По словам Савицкого, похожая ситуация с поставками польской свинины наблюдалась в 2008 году, когда на фоне большого спроса в Украине правительство медлило с допуском польской продукции на украинский рынок.
Министр напомнил, что тогда этот вопрос удалось решить благодаря переговорам главы правительства Польши Дональда Туска и тогдашнего премьера Украины Юлии Тимошенко.
"Думаю, что сейчас, когда обсуждаются политические вопросы, премьер Туск и министр (иностранных дел Польши Радослав – УНИАН) Сикорский должны также поднять вопрос об открытости в обе стороны", – сказал Савицкий.
При этом он напомнил, что Украина запретила ввоз говядины из Польши в связи со случаями заболевания коров бешенством.