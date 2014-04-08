Польша просит возобновить поставки своей свинины в Украину

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом он сказал сегодня в эфире Польского радио.

"Когда АЧС появилась в России, Украина не применила эмбарго, но когда два случайных диких кабана (зараженных этим вирусом – УНИАН) появились в Польше, она ввела полный запрет на поставку свинины и продукции из нее. А еще напомню, что в течение семи лет мы не можем договориться об открытии украинского рынка для польской говядины", - сказал Савицкий.

Министр отметил, что это свидетельствует о политике двойных стандартов, и напомнил, что Польша является самым активным лоббистом европейской интеграции украинцев.

"Это стоит напомнить украинцам", - сказал он, отметив, что получает информацию от украинских предпринимателей о больших потребностях в поставках польской свинины.

По словам Савицкого, похожая ситуация с поставками польской свинины наблюдалась в 2008 году, когда на фоне большого спроса в Украине правительство медлило с допуском польской продукции на украинский рынок.

Министр напомнил, что тогда этот вопрос удалось решить благодаря переговорам главы правительства Польши Дональда Туска и тогдашнего премьера Украины Юлии Тимошенко.

"Думаю, что сейчас, когда обсуждаются политические вопросы, премьер Туск и министр (иностранных дел Польши Радослав – УНИАН) Сикорский должны также поднять вопрос об открытости в обе стороны", – сказал Савицкий.

При этом он напомнил, что Украина запретила ввоз говядины из Польши в связи со случаями заболевания коров бешенством.