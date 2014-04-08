Евросоюз обратился к ВТО по поводу запрета Россией импорта свинины

Европейский Союз обратился к Всемирной торговой организации (ВТО) по поводу запрета Россией импорта свинины из ЕС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом говорится в заявлении Еврокомиссии по поводу экспорта свинины в Россию, объем которого составляет 1,4 миллиардов евро в год.

"ЕС сегодня обратился в ВТО против российского запрета на импорт свиней, свинины и определенных продуктов из свинины из ЕС. Россия закрыла свой рынок для ЕС - отрезая почти 25% всего экспорта свинины ЕС - в конце января 2014 года. Россия оправдывает свое решение четырьмя частными случаями африканской свиной лихорадки, выявленными в диких кабанах в Литве и Польше на границе с Беларусью", - говорится в сообщении Еврокомиссии.

"Этот торговый запрет привел сельскохозяйственный сектор ЕС к значительным потерям. Двусторонние переговоры с Москвой не принесли в настоящее время никаких результатов. Учитывая, что в настоящее время решение не ожидается, ЕС решил подать жалобу в ВТО в процедуре разрешения споров и потребовал официальных консультаций с Россией", - добавляет Еврокомиссия.

ЕС экспортировал в прошлом году 750 тысяч тонн свинины в Россию.

Комиссар ЕС по вопросам торговли Карел де Гухт заявил: "Полный запрет на импорт свинины из ЕС является диспропорциональным и противоречит правилам ВТО".

ЕС также указывает в своем заявлении, что Россия импортирует свинину из Беларуси, а также до недавних пор импортировала ее и из Украины, хотя в этих странах также были случаи африканской свиной лихорадки.