В Луганской области сняли карантин, введенный из-за чумы свиней

«По состоянию на 08.04.2014 карантин по АЧС со всех неблагополучных пунктов в Украине снят», - говорится в сообщении.

Госветфитослужба сообщила, что карантин был снят только после выполнения всех необходимых ветеринарно-санитарных мероприятий. В частности, был установлен карантин, уничтожены все восприимчивые животные в очагах инфекции, проведена депопуляция диких кабанов в Луганской и Донецкой областях, создана 30-км буферная зона на границе с Российской Федерацией.

В ведомстве сообщили, что с 27 января по 7 апреля текущего года на территории Луганской области в рамках проведения депопуляции диких кабанов проведен отстрел 476 животных, все туши были уничтожены путем сжигания. При этом был отобран и исследован биоматериал от 118 голов диких кабанов и получены отрицательные результаты.

Как сообщал УНИАН, в Луганской области было зафиксировано четыре случая заболевания животных африканской чумой свиней. Из-за вспышки АЧС в Украине, Россия ввела временное ограничение на поставку живых свиней и продукции свиноводства с территории Луганской области, а также усилила контроль за ввозом на российскую территорию животноводческой продукции в ручной клади и багаже.

Вместе с тем, Украина ограничила ввоз такой продукции из Литвы и Польши из-за угрозы распространения АЧС.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает.