Банкам разрешили использовать рефинансирование для кредитов аграриям

Соответствующее решение закреплено в постановлении НБУ №194 «Об утверждении изменений в Положение о предоставлении Национальным банком Украины кредитов банкам Украины для сохранения их ликвидности», опубликованном в среду в газете «Урядовый курьер» и вступившем в силу с момента опубликования.

Ранее банк, который получил рефинансирование от Нацбанка для сохранения ликвидности, не имел права увеличивать объемы кредитования. Постановлением вносятся исключения в указанную норму.

"Требования этого пункта не распространяются на кредиты и финансовые обязательства, предоставляемые банком сельскохозяйственным товаропроизводителям, которые не являются связанными с банком лицами", - говорится в постановлении.

Согласно постановлению, требования также не касаются кредитов, которые предоставляются банками в рамках проектов, финансируемых при поддержке Международного валютного фонда, Международного банка реконструкции и развития, Международной финансовой корпорации, Международной ассоциации развития, Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций, Европейского банка реконструкции и развития, Немецко-украинского фонда.

Постановлением также предусматривается введение процедуры особого режима контроля за деятельностью банка и назначение куратора на период пользования банком кредитом для сохранения его ликвидности.

“Банк, в котором введена такая процедура контроля, осуществляет операции после согласования с куратором, в частности: клиентские платежи и платежи банка, которые превышают сумму, установленную Национальным банком; платежи со счетов, связанных с банком и его собственниками; изменения и реализацию залогового имущества по кредитам банка”, - говорится в постановлении.

Согласно постановлению, банки в течение срока использования кредита должны увеличивать размер уставного капитала банка на сумму не менее 20% от суммы рефинансирования.

Постановлением также предусматривается, что уровень концентрации кредитной задолженности банка - получателя кредита по 10 крупнейшим заемщикам банка не должен превышать 40%.

Читайте такжеАграрии сокращают посевные площади из-за нехватки финансов – эксперт

Как сообщал УНИАН, политическая ситуация в Украине оказала негативное воздействие на банковскую систему. Общий объем депозитов в национальной валюте в феврале снизился на 5,1% - до 392,0 млрд грн, в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) - на 5,8%, до 28,5 млрд долл. Одновременно продолжается обесценивание национальной валюты, и по состоянию на сегодня стоимость доллара США на межбанковском рынке Украины достигла 11,90 грн/долл.

Читайте такжеАграрии не рассчитывают на рост рентабельности в этом году