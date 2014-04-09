Россельхознадзор ввел первый запрет на ввоз в Крым украинских продуктов

Управление Россельхознадзора по Республике Крым и городу Севастополю не разрешило ввезти в Крым 20 тыс. саженцев винограда и 21 тонну овощей из Украины.

Согласно сообщению ведомства, такое решение было принято в связи с отсутствием у поставщика фитосанитарных сопроводительных документов. Саженцы и овощи возвращены в Украину.

Читайте такжеВ Россельхознадзоре вспомнили о правилах после запрета Украиной российских продуктов

Как сообщал УНИАН, после военного вторжения Российской Федерации на территорию Крыма в конце февраля текущего года, результатом чего стала фактическая аннексия полуострова Россией, между Украиной и РФ наблюдается ухудшение экономического сотрудничества.

В частности, Роспотребнадзор запретил ввоз на территорию РФ товаров ряда украинских производителей молочной продукции в связи с несоответствием «Техническому регламенту на молоко и молочную продукцию», а Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля над продукцией некоторых украинских производителей продуктов питания.