Минсельхоз США понизил прогноз экспорта подсолнечного масла из Украины

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в апрельском отчете оценивает экспорт подсолнечного масла из Украины в 2013/2014 маркетинговом году (сентябрь 2013 – август 2014 года) на уровне 3,8 млн тонн, что на 7,6% меньше, чем ведомство прогнозировало в марте.

Согласно документу, опубликованному на сайте USDA, пересмотр прогноза обусловлен снижением темпов отгрузки украинского подсолнечного масла.

При этом в апреле Минсельхоз США повысил оценку объема переходящих запасов подсолнечного масла в Украине по итогу 2013/2014 МГ до 849 тыс. тонн с 549 тыс. тонн в марте.

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Как сообщал УНИАН, по прогнозам ассоциации «Укролияпром», Украина в 2013/2014 маркетинговом году (сентябрь 2013 г. - август 2014 г.) может произвести 4 млн тонн подсолнечного масла, что на 12,7% больше объема производства в 2012/2013 МГ.

Украина является крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла.