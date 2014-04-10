Минагропрод настаивает, что нельзя занижать закупочные цены на молоко

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины призывает производителей молочной продукции отказаться от практики искусственного занижения закупочных цен на молочное сырье.

«Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, в пределах своих полномочий, обращается к вам (производителям молочной продукции – УНИАН) с требованием устанавливать адекватные рыночные цены за поставленное вам молочное сырье. Учитывая современные условия, мы считаем искусственное снижение цен на молоко недопустимым», - сказано в открытом письме главы министерства Игоря Швайки к руководителям молокоперерабатывающих предприятий.

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По словам министра, на сегодняшний день есть основания полагать, что между молокоперерабатывающими предприятиями время от времени возникают договоренности о неоправданном снижении закупочных цен на молоко, что, по мнению Минагропрода, в дальнейшем может привести к упадку молочной отрасли в целом.

«При таких обстоятельствах Министерство аграрной политики и продовольствия Украины не будет стоять в стороне, а будет активно действовать в пределах своей компетенции и бороться с искусственно заниженными ценами», - сказано в письме.

В случае, если требования ведомства не будут услышаны переработчиками, Минагропрод намерен обратиться в Антимонопольный комитет с ходатайством о принятии соответствующих мер. Кроме того, министерство совместно с Аграрным фондом инициирует создание рабочей группы, которая вместе с производителями молочной продукции должна будет наработать комплекс мер по поддержке молочной отрасли, в том числе через финансовую интервенцию.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, производство жидкого молока в Украине в 2013 году выросло по сравнению 2012 годом на 4% - до 946 тыс. тонн. Объем производства сливочного масла в прошлом году составил 92,8 тыс. тонн, что на 5,2% больше, чем годом ранее. Производство жирных сыров за указанный период сократилось по сравнению с 2012 годом на 1,5% - до 164 тыс. тонн.