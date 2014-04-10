Казахстан вслед за Россией запретил ввоз украинских сыров

Главный государственный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин 9 апреля подписал постановление о запрете ввоза в страну сыров пяти украинских предприятий, сообщает местный информационный портал Today.kz.

В частности, Казахстан ограничил импорт сыров украинских производителей «Рось» филиал «Ахтырский сыркомбинат», «Пирятинский сыркомбинат», «Гадячсыр», «Золотошский маслодельный комбинат» и «Техмолпром» по причине несоответствия их продукции по массовой доле белка, массовой доле жира и массовой доле влаги, что является нарушением требований законодательства в области защиты прав потребителей.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Роспотребнадзор запретил ввоз на территорию РФ молочной продукции украинских предприятий «Рось» филиал «Ахтырский сыркомбинат», «Пирятинский сыркомбинат», «Гадячсыр», «Золотошский маслодельный комбинат» и «Техмолпром» в связи с несоответствием «Техническому регламенту на молоко и молочную продукцию».

