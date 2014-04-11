Украинскому пищепрому нужно 7 млрд евро для перехода на стандарты ЕС – эксперт

Для того, чтобы модернизировать свое производство в соответствии со стандартами Европейского Союза, украинским производителям продуктов питания необходимо инвестировать в техническое переоснащение своих предприятий около 7 млрд евро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на ІІІ Всеукраинском аграрном форуме сообщил президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид Козаченко.

«Если взять всю нашу перерабатывающую промышленность, то для того, чтобы ее сертифицировать (в соответствие со стандартами ЕС – УНИАН), необходимо примерно 7 млрд евро», - сказал Козаченко.

По его словам, только 7% украинских переработчиков пищевых продуктов имеют сертификаты ISO и HACРP, необходимые для экспорта продукции в ЕС. Еще 15% переработчиков, по словам Козаченко, имеют только один из этих сертификатов, из-за чего лишены возможности поставлять свою продукцию на европейский рынок.

При этом президент УАК подчеркнул, что в вопросах инвестиций в переоснащение производства им не стоит рассчитывать на поддержку государства, а самим нужно искать источники финансирования.

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Как сообщал УНИАН, по заявлению премьер-министра Украины Арсения Яценюка, которое он озвучил 2 апреля, европейский рынок будет полноценно открыт для украинских товаров и услуг с 15 мая. По словам премьера, за счет этого общий объем дополнительных поступлений составит около 500 млн евро.