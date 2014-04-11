Всеукраинский аграрный форум создал забастовочный комитет

Третий Всеукраинский аграрный форум, который объединяет около 500 сельхозпроизводителей и заседание которого сегодня проигнорировали руководители государства, принял решение о создании забастовочного комитета в ответ на игнорирование властями проблем отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение участники форума проголосовали почти единогласно.

По словам сопредседателя координационного совета форума Леонида Козаченко, если в течение двух недель власти не прислушаются к требованиям аграриев, забастовочный комитет начнет предпринимать “серьезные шаги”.

“Если нас не услышат и сейчас ничего не будет сделано, то тогда забастовочный комитет будет собираться и думать, что делать дальше. Если абсолютно ничего не будет сделано, то будут очень серьезные шаги этого комитета”, - сказал Козаченко.

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Вместе с тем, по словам директора департамента экономического развития аграрного рынка Министерства аграрной политики и продовольствия Виталия Саблука, заявления аграриев о недоверии министру аграрной политики и подготовка к страйку являются неоправданными, так как министерство работает в полную силу и старается решить возложенные на него задачи.

“У нас ежедневно проходят несколько рабочих групп с экспертами и те вопросы, которые нам задают, мы стараемся решить. Министерство работает полным ходом”, - сказал Саблук журналистам.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 апреля, третий Всеукраинский аграрный форум выразил недоверие министру аграрной политики и продовольствия Игорю Швайке в связи с его бездействием в вопросах решения проблем отрасли.

Особое возмущение среди аграриев, присутствующих на форуме, вызвал отказ министра принять в нем участие и выслушать замечания сельхозпроизводителей. Кроме того, аграрии выразили готовность создать забастовочный комитет в случае, если их требования, которые они не единожды озвучивали Минагропроду, не будут услышаны, и руководство государства откажется от встречи с ними в течение недели.