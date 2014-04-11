Производство мяса в Украине выросло на 8%

Производство мяса (в живом весе) в Украине в январе-марте 2014 года составило 848,6 тыс. тонн, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила Государственная служба статистики.

Объем производства молока за первые три месяца текущего года в стране вырос на 2,1% - до 2,1 млн тонн. Производство яиц в Украине в январе-марте составило 4,767 млрд штук, что на 6,4% больше, чем годом ранее.

Как сообщал УНИАН, производство мяса в Украине в 2013 году выросло на 8,2% по сравнению с 2012 годом – до 3,4 млн тонн, молока – на 1,1%, до 11,5 млн тонн, а яиц – на 2,5%, до 19,591 млрд штук.