Агрохолдинг «Авангард» в 2013 году нарастил чистую прибыль на 4%

Согласно документу, выручка холдинга в прошлом году выросла на 5% по сравнению с 2012 годом – до 661,21 млн долл. Валовая прибыль «Авангарда» в 2013 году увеличилась на 3% - до 266,7 млн долл., а операционная – на 4%, до 275,8 млн долл. EBITDA (объём прибыли до уплаты налогов, расходов на амортизацию и процентов по кредитам) холдинга в прошлом году составила 301,2 млн долл., что на 8% больше, чем в 2012 году. Маржа EBITDA «Авангарда» в 2013 году выросла до 45,6% с 44,5% годом ранее.

Рост выручки в прошлом году в холдинге объясняют увеличением производства и продаж яиц и яичных продуктов, а наращивание EBITDA – сильной вертикальной интеграцией в компании, что позволяет ей контролировать свои расходы на каждом этапе производственного процесса.

По словам главного исполнительного директора «Авангарда» Ирины Марченко, 2013 год был достаточно успешным для компании и в очередной раз доказал правильность выбранной стратегии развитий.

«Наши финансовые результаты за 2013 год служат доказательством успешности стратегии развития компании. Мы завершили строительство наших крупных инвестиционных проектов. Компания является крупнейшим производителем яиц и сухих яичных продуктов в Украине и Евразии, а также разработала широкую дистрибьюторскую сеть на всех своих ключевых рынках, обеспечивая при этом стабильно высокие финансовые показатели», - приводятся в документе слова Марченко.

Говоря о планах на 2014 год, в «Авангарде» отметили, что компания планирует введение в эксплуатацию новых мощностей на птицеводческих комплексах «Авис» и «Чернобаевское», а также на заводе по переработке яиц «Имперово Фудс». При этом особое внимание в условиях девальвации гривни холдинг намерен уделить вопросам ценообразовании и контроля над расходами. «Авангард» также намерен ограничить использование своих активов в аннексированном Россией Крыму до тех пор, пока ситуация в регионе не стабилизируется.

Кроме того, в 2014 году холдинг планирует продолжить расширять свою дистрибьюторскую сеть, а также выходить на новые внешние рынки, включая рынок ЕС.

Как сообщал УНИАН, «Авангард» по итогам 2012 года увеличил чистую прибыль до 228,2 млн долл., что на 16,3% больше, чем в 2011 году. Выручка компании в 2012 году увеличилась на 13,7% - до 629,3 млн долл. EBIDTA холдинга в 2012 году выросла до 279,8 млн долл. с 245,8 млн долл. в 2011 году.

Справка УНИАН. Холдинг «Авангард» (Avangard) - одна из крупнейших агропромышленных групп Украины, компании которой специализируются на производстве куриных яиц и продуктов яичной переработки. Компания входит в состав крупнейшего по размеру земельного банка в Украине агрохолдинга «Укрлендфарминг».