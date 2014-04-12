Рентабельность зерновых в Украине упала до самого низкого за 64 года уровня - эксперт

Рентабельность производства зерновых культур в Украине в 2013 году упала до рекордно низкого уровня за последние 64 года на фоне снижения цен на них на мировом рынке и роста себестоимости производства в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид Козаченко в ходе III Всеукраинского аграрного форума.

«В прошлом году мы в растениеводстве, в частности в зерновом хозяйстве, получили самую низкую рентабельность, начиная с 1949 года. Это всего-навсего 1,7%», - сказал Козаченко.

При этом он отметил, что рассчитывать на существенный рост прибыльности зернового бизнеса в Украине в этом году также не приходится, так как затраты на производство значительно выросли.

«Если взять материально-технические ресурсы, в первую очередь топливо, удобрения, средства защиты растений, семена, то сегодня они подорожали приблизительно на 24%. Безусловно, это отражается на себестоимости посевной, и, разумеется, это отразится на стоимости конечного продукта», - сказал президент УАК.

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Вместе с тем, Козаченко подчеркнул, что ценовая ситуация на рынке зерна также неутешительная: по прогнозам аналитиков, в ближайшие полгода цены на зерновые в мире могут снизиться примерно на 14% по сравнению со средневзвешенными ценами прошлого года.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, рентабельность производства сельскохозяйственной продукции в Украине в 2013 году составила 11,5% против 20,2% годом ранее. Рентабельность растениеводства в прошлом году в стране уменьшилась до 11,3% с 22,3% в 2012 году.

В частности, рентабельность выращивания зерновых и зернобобовых в 2013 году составила 1,7% (против 15,2% в 2012 году), подсолнечника – 29% (45,8%), рапса – 8,4% (21,4%), сахарной свеклы – 2,7% (15,7%).