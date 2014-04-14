Рост сельского хозяйства в первом квартале составил 6%
Рост производства в сельхозпредприятиях за отчетный период составил 11%, в домохозяйствах – 1,3%
Объемы производства сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-марте 2014 года выросли по сравнению с первым кварталом прошлого года на 6%, сообщает Государственная служба статистики.
Согласно сообщению, рост производства в сельхозпредприятиях за отчетный период составил 11%, в домохозяйствах – 1,3%.
При этом в марте рост сельского хозяйства составил 5,6% по сравнению с аналогичным месяцем 2013 года и 21,8% по сравнению с февралем 2014 года.
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Как сообщал УНИАН, объемы производства сельскохозяйственной продукции в Украине в 2013 году выросли по сравнению с 2012 годом, по предварительным данным, на 13,7%. При этом рост производства в сельхозпредприятиях составил 20,7%, а в хозяйствах населения – 6,4%.
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