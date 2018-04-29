Экспорт зерна: логистика требует модернизации

У аграриев есть две проблемы – маленький урожай и большой. В прошлом году отечественные сельхозпроизводители столкнулись со второй – с полей было убрано 63 млн тонн зерновых, что стало рекордным показателем за все годы независимости страны. Учитывая, что внутреннее потребление зерновых в Украине в 2013/2014 маркетинговом году (МГ, июль 2013 – июнь 2014 года) оценивается в 28,5 млн тонн, то на внешние рынки можно отправить более 30 млн тонн зерна. Еще в начале сезона некоторые эксперты высказывали опасения относительно того, что украинская логистика просто не переварит объем урожая, и часть отечественного зерна останется дома. Подобные заявления не безосновательны - нехватка вагонов-зерновозов, недостаток элеваторных мощностей, сложности с перевалкой в портах и в предыдущие далеко не рекордные годы были серьезной проблемой для экспортеров. Тем не менее, на 11 апреля за рубеж уже отправлено более 28 млн тонн украинского зерна, так что, скорее всего, вопросов с отгрузкой оставшихся 4-5 млн тонн не возникнет.

Казалось бы, и в 2014/2015 МГ проблем с экспортом зерна возникнуть не должно. В этом году, по первым прогнозам аналитиков, ожидается сокращение урожая по сравнению с 2013 годом, как минимум, до 52-53 млн тонн, что обусловлено ухудшением финансового состояния производителей. Рекордно низкая рентабельность производства зерновых в прошлом году (всего 1,7%) на фоне удручающей экономической ситуации в стране, девальвации гривни и сворачивания банками программ кредитования аграриев привели к тому, что сельхозпроизводители ограничены в материально-технических ресурсах для проведения посевной кампании. Как результат, урожайность зерновых, судя по всему, в этом году будет несколько ниже прошлогодней. Снижение урожая, естественно, потянет за собой сокращение внешних поставок, так что объектам украинской зерновой логистики в 2014/2015 МГ будет дышаться легче.

В то же время, в новом сезоне украинским экспортерам зерна придется работать в несколько иных условиях, ведь страна осталась без крымских портов, варварски отобранных путинской Россией. Кроме того, непрекращающаяся агрессия РФ на востоке страны и раскачивание ею ситуации в южных областях, где, кстати, сосредоточены мощнейшие украинские зерновые терминалы, может отпугнуть покупателей зерна.

Не зерновой Крым

С точки зрения функционирования зернового рынка Украины потеря крымских инфраструктурных объектов не является катастрофой, считает министр аграрной политики и продовольствия Игорь Швайка.

«Объемы перевалки, которые осуществлялись через Крым, на сегодняшний день критически не ударят по нашим экспортным возможностям. Мы на сегодняшний день работаем над усилением перевалочных мощностей, которые есть на материковой части Украины», - сказал Швайка.

По словам президента Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Владимира Клименко, через порты Крыма Украина отправляла не более 5% зерна, предназначенного на экспорт, так что перенаправить зерновые потоки с полуострова на порты Одессы и Николаева ни в этом МГ, ни в следующем проблемы не составит.

«Экспортировать зерно через Крым традиционно было наиболее дорого, более-менее удобно было туда возить из Луганска и Донецка. Если рассуждать цинично, то потеря Крыма для зерновой инфраструктуры Украины – комариный укус», - сказал УНИАН Клименко.

При этом президент УЗА уверен, что потеря крымских перевалочных комплексов не станет и причиной роста цен на услуги перевалок в других областях ввиду возможной нехватки мощностей. По его словам, в период пиковых отгрузок Украина ежемесячно переваливала более 4 млн тонн, так что при необходимости смогла бы переварить куда больше, чем ожидаемые в этом сезоне 33 млн тонн. А учитывая то, что в 2014/2015 МГ объем экспорта зерна может быть в среднем на 10 млн тонн меньше, чем в текущем, то и спекулировать на бурном спросе не придется.

«Стоимость услуг по перевалке в следующем сезоне расти не должна. Более того, товара будет реально меньше, так что, думаю, перевалки еще будут делать скидки, чтобы работали именно с ними», - считает Клименко.

Готовь сани летом

Но если даже в экспортный сезон 2014/2015 МГ существенных проблем с зерновой логистикой не возникнет, то в ближайшие годы участникам рынка придется задуматься над вопросом ее модернизации, ведь производственный потенциал Украины оценивается в 100 и более миллионов тонн зерна ежегодно. По словам президента Украинской аграрной конфедерации Леонида Козаченко, в первую очередь, экспортерам необходимо заняться развитием сети морских и речных терминалов.

«Мы должны вкладывать частные инвестиции в строительство зерновых терминалов. И не только морских, но и речных. Через 3 года у нас реально могут возникнуть проблемы с нехваткой мощностей, если темпы производства зерна будут такими, какими были последние пять лет», - подчеркивает Козаченко.

Вторая насущная проблема, которая в будущем будет только усугубляться, если уже сегодня не взяться за ее решение, - нехватка элеваторных мощностей. По словам президента УЗА Клименко, при реальной потребности в более чем 60 млн тонн единовременного хранения зерновых Украина располагает только 34 млн тонн.

«Остальное хранится в разных «каморах», мешках и в прочем-прочем. Непонятно, чем это хранение заканчивается», - говорит Клименко.

Таким образом, из-за нехватки зернохранилищ, сельхозпроизводители вынуждены продавать урожай с поля, несмотря на ценовую конъюнктуру, и получая совсем не ту прибыль, которую могли бы. В случае же, если фермер решил попридержать зерно до лучших времен, а хранить его вынужден в домашних условиях, то страдает качество зерна, а вместе с этим опять-таки конечная выручка производителя.

И третья проблема, с которой ежегодно сталкиваются экспортеры украинского урожая, - систематическая нехватка вагонов-зерновозов. По официальным данным, их в Украине около 13 тысяч. Однако эксперты говорят, что в приличном состоянии и на ходу находятся не более 8-9 тысяч. Рассчитывать на помощь государства в вопросе производства вагонов-зерновозов в ближайшие годы, учитывая финансовое положение страны, не приходится, а крупные холдинги пока не спешат заводить собственные парки зерновозов, так как для этого необходимы значительные инвестиции с немалым сроком окупаемости. Тем не менее, по словам Козаченко, в ближайшие три года Украине необходимо будет обзавестись, как минимум, 6 тысячами новых вагонов-зерновозов.

«Необходимо сосредоточится на увеличении подвижного состава «Укрзализныци». Строить вагоны за счет частных инвестиций - абсолютно реально. Нам нужно не менее 6 тысяч вагонов в ближайшие три года», - сказал Козаченко.

При этом он уверен, что для реализации инфраструктурных проектов крупные сельхозпроизводители и трейдеры смогут привлечь международные финансовые организации, такие как Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк, Международная финансовая корпорация и другие.

Таким образом, в ближайшие годы украинским аграриям придется не только трудиться на полях, обеспечивая страну хлебом и валютными поступлениями, но и серьезно взяться за модернизацию инфраструктуры, без которой новые экспортные рекорды будут трудно достижимыми.

Яна Брензей (УНИАН)