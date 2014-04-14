Молочники просят государство закупить их продукцию из-за закрытия ринка России

Ассоциация «Укрмолпром» обратилась к властям с предложением поручить Аграрному фонду или Государственному резерву закупить 30 тыс. тонн молокопродуктов для поддержки отечественного производителя в условиях введенного Российской Федерацией запрета на экспорт украинской молочной продукции.

«В этот период, когда цены на молочную продукцию низкие, а по качественным показателям она наиболее пригодна для длительного хранения, предлагается в течение летнего сезона, начиная с мая по сентябрь текущего года, провести закупку и закладку высококачественной молочной продукции, в частности, 10 тыс. тонн сливочного масла и 20 тыс. тонн сухого молока в Аграрный фонд и/или Государственный резерв страны», - сказано в обращении ассоциации к министру аграрной политики и продовольствия Игорю Швайке и народным депутатам Владимиру Литвину, Игорю Еремееву и Степану Ивахиву.

При этом в «Укрмолпроме» отметили, что в связи со сложившейся ситуацией в торговле с Россией, производители молочно продукции вынуждены переориентироваться на производство продукции длительного хранения.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Роспотребнадзор запретил ввоз на территорию РФ молочной продукции украинских предприятий «Рось» филиал «Ахтырский сыркомбинат», «Пирятинский сыркомбинат», «Гадячсыр», «Золотошский маслодельный комбинат» и «Техмолпром» в связи с несоответствием «Техническому регламенту на молоко и молочную продукцию». Вслед за Россией аналогичное решение принял и Казахстан.