Россия запретил ввоз 38 тонн украинского сухого молока

Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям не пропустило в Российскую Федерацию 2 партии сухого обезжиренного молока весом 38 тонн производства компании «Рось», входящей в состав одного из крупнейших производителей молочной продукции в Украине группу «Милкиленд», в связи с отсутствием гарантий качества товара.

Согласно сообщению ведомства, его инспекторы установили, что местом погрузки указанной продукции был г. Ромны, тогда как ветеринарные свидетельства на нее были выданы в г. Сумы.

«Данный факт свидетельствует о том, что отгрузка пищевой продукции, предназначенной для российского рынка, осуществлялась без контроля украинских ветеринарных специалистов, следовательно, безопасность продукции не гарантирована», - сказано в сообщении Россельхознадзора.

В связи с этим груз был возвращен отправителю.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Роспотребнадзор запретил ввоз на территорию РФ молочной продукции украинских предприятий: «Рось» филиал «Ахтырский сыркомбинат», «Пирятинский сыркомбинат», «Гадячсыр», «Золотоношский маслодельный комбинат» и «Техмолпром» в связи с несоответствием «Техническому регламенту на молоко и молочную продукцию». Вслед за Россией аналогичное решение принял и Казахстан.

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