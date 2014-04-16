Крымские товарные знаки оказались перед угрозой потери защиты

После того как Крым вошел в состав России, местные товарные знаки потеряли свою защиту, поскольку были зарегистрированы в юрисдикции Украины. 17 апреля бизнес-омбудсмен Борис Титов предложит президенту РФ Владимиру Путину вариант решения этой проблемы, пишут «Известия».

Предлагаемый план затронет не только крымчан, но и установит общее правило: товарный знак принадлежит тому, кто фактически раньше начал его использовать.Таким образом, приоритет на регистрацию товарного знака будет определяться давностью его использования.

По оценке компании Patentus, тысячи крымских товарных знаков пересекаются с теми, что уже были зарегистрированы в России, и у опрошенных патентных поверенных до сих пор не было готового рецепта для решения этой проблемы.

Читайте такжеВ Крыму снова искусственно укрепили курс рубля к гривнеЕсли принцип старшего права не будет введен, крымские предприниматели окажутся в незавидном положении. Например, под удар попадает национальный институт винограда и вина «Магарач», являющийся одним из старейших на постсоветском пространстве. Институт считается национальным достоянием, такой же статус имеют его научные объекты — такие как ампелографическая коллекция (свыше 3,5 тыс. сортов, сортообразцов и форм винограда), коллекция микроорганизмов для виноделия (1,08 тыс. видов), самая старая на постсоветской территории энотека (свыше 21 тыс. бутылок). Еще в 2004 году торговая марка «Магарач» перешла к эстонской компании Magarach OU (в прессе упоминалась как «Магарач Осаюхинг»). Институт «Магарач» с 1999 года вел совместную работу с Magarach — но в итоге этого сотрудничества товарный знак был отчужден в пользу иностранных партнеров. Институт был вынужден заключать с Magarach лицензионный договор и платить роялти размером €0,2 за 1 л вина.

В 2010 году в ситуацию вмешалось Министерство аграрной политики Украины, в результате по решению суда товарный знак вернули институту. После того как Крым был аннексирован Россией, институт снова лишился своей интеллектуальной собственности. Между тем в России товарный знак «Магарач» в 2011 году был зарегистрирован на компанию Magarach OU, которая может снова заставить институт платить роялти.

Также сейчас озадачился защитой своей интеллектуальной собственности крупный крымский девелопер «Южная строительная компания» — еще одна компания с таким названием уже была зарегистрирована в России. Помимо этого, есть большое количество товарных знаков, которые совпадают частично. Например, существует крымская компания «Супер Скай», к которой может предъявить претензии российский провайдер «Скай Линк» — на том основании, что товарные знаки являются сходными до степени смешения.