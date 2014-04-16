Агрохолдинг «Астарта» за год сократил прибыль в 1,8 раза

Крупнейший производитель сахара в Украине агрохолдинг «Астарта» в 2013 году получил 25,7 млн евро чистой прибыли, что в 1,8 меньше, чем годом ранее, говорится в отчете компании, опубликованном на сайте Варшавской фондовой биржи.

Согласно документу, выручка холдинга в прошлом году увеличилась на 4,8% по сравнению с 2012 годом – до 369,5 млн евро. Валовая прибыль «Астрарты» по итогам 2013 году сократилась на 13,6% - до 93,3 млн евро, а операционная – уменьшилась в 1,6 раза, до 37,5 млн евро. EBITDA (объём прибыли до уплаты налогов, расходов на амортизацию и процентов по кредитам) холдинга в прошлом году составила 68,5 млн евро, что на 20,2% меньше, чем в 2012 году, а маржа EBITDA снизилась до 19% с 24% годом ранее.

При этом в компании сообщили, что 61% выручки в 2013 году был обеспечен продажами сахара, 26% - растениеводческой продукции и 11% - продукции животноводства. В то же время, 20% выручки компании составила экспортная выручка. В связи с этим компания называет экспортное направление стратегически важным для себя, так как оно позволяет хеджировать валютные и страновые риски.

По словам генерального директора «Астарты» Виктора Иванчика, в 2013 году компания заложила прочный фундамент для дальнейшего долгосрочного развития и в дальнейшем холдинг продолжит укреплять свои позиции на украинском рынке.

«В дальнейшем «Астарта» продолжит укреплять свои позиции как ведущий производитель сахара в Украине. Мы также будем активно работать над повышением эффективности в сельскохозяйственном производстве, развиваться в новых сегментах - переработке агропродукции и биоэнергетике. Все это будет способствовать стабильному росту и сбалансированности бизнеса», - цитирует пресс-служба Иванчика.

В 2014 году компания также намерена начать реализацию программы модернизации мощностей по переработке сахарной свеклы, продолжить реализацию проектов по повышению энергоэффективности, нарастить элеваторные мощности, увеличить земельный банк, заняться разработкой биоэнергетических проектов и развитием животноводческого сегмента бизнеса.

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Как сообщал УНИАН, агрохолдинг «Астарта» по итогам 2012 года получил 45,133 млн евро чистой прибыли, что на 48,4% меньше, чем в 2011 году. Компания сократила валовую прибыль до 82,690 млн евро со 120,874 млн евро, а операционную прибыль - до 59,612 млн евро с 93,356 млн евро.

В то же время выручка «Астарты» за 2012 год выросла до 354,272 млн евро с 303,587 млн евро годом ранее.

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Справка УНИАН. «Астарта» - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, лидер сахарной и сельскохозяйственной отраслей Украины, объединяющий пять региональных подразделений, три из которых расположены в Полтавской области. Холдинг владеет 10 сахарными заводами. Земельный банк компании составляет 245 тыс га.

