Россия вернула на свой рынок молоко украинской компании «Техмолпром»

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) с 16 апреля выводит из-под режима усиленного лабораторного контроля молочную продукцию производства украинской компании «Техмолпром» (Полтавская обл.), сообщается на официальном сайте ведомства.

Усиленный лабораторный контроль применялся для товаров «Техмолпрома» с 28 марта текущего года в связи с обнаружением в них антибиотиков тетрациклиновой группы.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Роспотребнадзор запретил ввоз на территорию РФ молочной продукции украинских предприятий «Рось» филиал «Ахтырский сыркомбинат», «Пирятинский сыркомбинат», «Гадячсыр», «Золотоношский маслодельный комбинат» и «Техмолпром» в связи с несоответствием Техническому регламенту на молоко и молочную продукцию. Вслед за Россией аналогичное решение принял Казахстан.

Справка УНИАН. «Техмолпром» является крупнейшим украинским производителем и дистрибьютором сгущенного молока и молочных консервов, продукция которого на отечественном рынке представлена торговыми марками «Белики», «Омка», «Молочные дары», «Гадячмолоко», «Альпийские луга», «Наше молоко» и «Mileo». Мощности компании позволяют ей перерабатывать около 1,5 тыс. тонн молока в сутки.