Пасхальная корзина в этом году обеднеет на 30%

Более две трети украинских семей планируют экономить на затратах к пасхальному столу. Таковы результаты исследования агентства "AgriSurvey".

Как отмечают специалисты, больше всего потратят на мясные изделия и алкогольные напитки.

По данным опроса, если в 2013 году городская украинская семья в среднем планировала потратить на еду от 500 до 1000 гривен, то в 2014 году только 32% городских семей планируют потратить более 500 гривен на праздничный стол.

В то же время 67% респондентов собираются потратить не более 500 гривен и будут экономить в основном на мясных изделиях, рыбе и овощах.

"Расходы на мясные продукты одной семьи в среднем сократятся с 250 гривен до 230 гривен. Учитывая текущий уровень инфляции, это изменение будет ощутимым для граждан, ведь если в прошлом году за 250 гривен в Киеве можно было купить 4 кг телятины, то в этом году за 230 гривен можно будет приобрести только 2,7 кг этого продукта", - говорит координатор социологических и маркетинговых исследований AgriSurvey Анна Квит.

Одновременно потребители увеличат расходы на основные атрибуты Пасхи - яйца и куличи.

Среднестатистическая городская семья в этом году готова потратить на яйца 40 гривен, что на 15 гривен больше, чем в прошлом году.

Кроме того, 53% семей планируют покупать, а не печь куличи.