Минагропрод создает Всеукраинский аграрный совет

Министерство аграрной политики и продовольствия (Минагропрод) совместно с представителями агропромышленного комплекса страны приняло решение о создании общенационального объединения Всеукраинский аграрный совет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил глава Минагропрода Игорь Швайка.

«Решение, которое сегодня у нас принято – это создание Всеукраинского аграрного совета, который будет формулировать проекты решений, предлагать и обсуждать их», - сказал Швайка.

По его словам, необходимость создания совета продиктована потребностью аграриев в едином представительском органе, который мог бы нарабатывать необходимые для них решения и реализовывать их совместно с властями.

«Для министерства важно, чтобы в аграрном секторе была институция, которая занималась бы наработкой решений и подавала бы их для совместной реализации с министерством, правительством и Верховной Радой», - пояснил министр.

При этом Швайка уточнил, что на сегодняшней встрече с аграриями, на которой и было принято указанное решение, не присутствовали представители президиума Третьего Всеукраинского аграрного форума (главы ассоциаций «Клуб аграрного бизнеса», «Союз птицеводов Украины», «Аграрного союза Украины», а также Украинской аграрной конфедерации и Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины). Глава Минагропрода также подчеркнул, что работа действующих аграрных ассоциаций, по мнению министерства, является неэффективной.

«Что касается тех ассоциаций, которые действуют на сегодняшний день, то уровень их предложений, оформление их экспертных выводов и проектных решений не удовлетворяет потребности министерства», - резюмировал Швайка.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля Третий Всеукраинский аграрный форум, который объединил более 500 сельхозтоваропроизводителей, принял резолюции и большинством голосов выразил недоверие министру аграрной политики и продовольствия Украины Игорю Швайке за его бездействие в вопросах решения проблем отрасли. По словам участников форума, на сегодняшний день существенно ограничены возможности привлечения инвестиций и кредитов в отрасль, не хватает финансирования для проведения весенней посевной кампании, не работает система регистрации прав аренды сельхозугодий, а хозяйственная деятельность крайне зарегулирована, но министерство не осуществляет эффективных шагов в решении этих вопросов.

Особое возмущение аграриев, присутствовавших на форуме, вызвал отказ министра принять в нем участие и выслушать замечания сельхозпроизводителей. Кроме того, аграрии создали забастовочный комитет, который, по их словам, приступит к «решительным действиям», если в течение двух недель с момента его создания требования сельхозпроизводителей не будут услышаны.

Минагропрод, в свою очередь, объяснил занятостью отсутствие министра на аграрном форуме: во время его проведения Швайка находился в Верховной Раде, а после проводил запланированные заранее встречи.