Льготное налогообложение для аграриев сохранят и в 2015 году

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил глава Минагропрода Игорь Швайка.

«Основные направления бюджета на 2015 год сегодня утверждены Кабмином, резкого изменения налогообложения не предусмотрено. Специальный режим налогообложения НДС, который сегодня существует в агросекторе, сохраняется», - сказал Швайка.

При этом министр отметил, что существенных изменений в режиме налогообложения для сельхозпроизводителей можно ожидать не ранее 1 января 2016 года.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что режим льготного налогообложения агропромышленного комплекса в 2014 году должен быть сохранен, так как перевод сельхозпроизводителей на общую систему налогообложения станет серьезным ударом для отрасли.

Сами аграрии неоднократно выступали с требованием отказаться от идеи внесения каких-либо изменений в Налоговый кодекс, касающихся спецрежима налогообложения. По подсчетам аграрных ассоциаций, если правительство примет решение об отмене налоговых льгот для сельхозпроизводителей, то их потери составят 19 млрд грн.

Справка УНИАН. Режим льготного налогообложения для сельхозпроизводителей действует в Украине с 1998 года. Он включает в себя фиксированный сельхозналог, аккумуляцию сельхозпредприятиями средств НДС, а также поддержку животноводческих хозяйств за счет перечисления НДС перерабатывающих компаний.

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