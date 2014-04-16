Госпродкорпорация поставила в Китай 781 тыс. тонн зерна

Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) с начала 2013/2014 маркетингового года (МГ, июль 2013 - июнь 2014) в рамках кредитного соглашения с КНР по состоянию на 7 апреля поставила китайскому оператору ССЕС 781,2 тыс. тонн зерновых, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

В частности, к указанной дате ГПЗКУ через ССЕС экспортировала 563,3 тыс. тонн кукурузы, 216,4 тыс. тонн пшеницы и 1,5 тыс. тонн ячменя.

В целом же к 7 апреля ГПЗКУ отгрузила на экспорт 2,7 млн тонн зерновых, в том числе 1,1 млн тонн пшеницы, 1,5 млн тонн кукурузы, 0,9 млн тонн ячменя и 0,4 млн тонн сои.

Экспорт пшеничной муки 1-го сорта к указанной дате составил 22,8 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2012 года Экспортно-импортный банк Китая договорился с украинским правительствомо предоставлении Украине кредита в размере 3 млрд долл. под государственные гарантии на реализацию проектов в агропромышленном комплексе. Согласно достигнутым договоренностям, часть кредита в размере 1,5 млрд долл. предоставлялась ГПЗКУ, которая должна была закупать на отечественном рынке зерно для дальнейших поставок в Китай (в 2013/2014 МГ корпорация должна поставить 4 млн тонн). Вторую половину займа украинская корпорация должна была в течение пяти лет потратить на импорт из КНР сельскохозяйственной техники, оборудования, средств защиты растений, удобрений, элитных семян, а также на строительство объектов сельскохозяйственной инфраструктуры с использованием китайских комплектующих.

Справка УНИАН. Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ) – вертикально интегрированная компания, которая проводит весь цикл работ с зерновыми и продуктами их переработки: от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входят 44 предприятия на правах обособленных подразделений-филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3,461 млн тонн, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов – 2,380 млн тонн зерновых грузов в год.