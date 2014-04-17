Россия хочет дискредитировать продукцию украинских сыроваров

Роспотребнадзор получил обращение Национального союза производителей молока ("Союзмолоко"), в котором высказываются претензии к украинской сырной продукции с высоким содержанием растительных жиров, якобы продаваемой в России на правах чистой молочной продукции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ведомства Анна Сергеева, передает ПРАЙМ.

"Письмо мы получили. Оно находится на рассмотрении", - сказала она.

По данным обращения "Союзмолока", в Россию в 2013 году были ввезены 20 тысяч тонн "псевдосыра" из Украины и еще около 15 тысяч тонн из Польши, Дании и Франции.

"Причем указанные сырные продукты не были выявлены ни в оптовой, ни в розничной продаже. Это позволяет заключить, что в продажу такая продукция поступает как молочная", - делают выводы эксперты "Союзмолока".

Российские производители уверены, что на рынок РФ попадает много низкокачественных молочных продуктов, в которых молочные жиры заменены растительными, причем эта продукция не учитывается статистическими данными и не проходит надлежащие ветеринарную и санитарную проверки, а сниженный уровень пошлины ведёт к недобросовестной конкуренции на рынке. "Солюзмолоко" просит Роспотребнадзор и Росссельхознадзор разобраться в ситуации и усилить контроль за ввозом продукции.

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