Украина увеличила производство подсолнечного масла почти на 14%

Производство нерафинированного подсолнечного масла в Украине в январе-марте 2014 года составило 1,1 млн тонн, что на 13,8% больше, чем в первом квартале 2013 года, сообщила Государственная служба статистики Украины.

В частности, в прошлом месяце объем производства подсолнечного масла составил 405 тыс. тонн, что на 31,1% больше, чем в марте 2013 года, и на 18,9% превышает результаты февраля 2014 года.

Производство маргаринов и пищевых жиров за указанный период сократилось на 1% - до 72,3 тыс. тонн. В частности, в марте объем производства этой продукции составил 26,2 тыс. тонн, что на 0,1% меньше, чем в марте 2013 года, но на 6,3% больше февральского показателя текущего года.

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Как сообщал УНИАН, по прогнозам ассоциации «Укролияпром», Украина в 2013/2014 маркетинговом году (сентябрь 2013 г. - август 2014 г.) может произвести 4 млн тонн подсолнечного масла, что на 12,7% больше объема производства в 2012/2013 МГ.

Производство подсолнечного масла в стране в 2013 году составило 3,3 млн тонн, что на 10,1% меньше, чем годом ранее.

Украина является крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла.