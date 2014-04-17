Россельхознадзор запретил украинскую колбасу

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) ввел временные ограничения на поставку в Российскую Федерацию мясной продукции производства компании «Элитекс» (Донецкая обл.), говорится в сообщении ведомства.

Указанные меры были приняты в связи с выявлением аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов в готовой мясной продукции «Элитекса».

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Как сообщал УНИАН, в конце марта Россельхознадзор заявил об обеспокоенности результатами лабораторных проверок товаров ряда украинских производителей молочной и мясной продукции и предупредил о возможности введения ограничений на экспорт их продуктов в РФ.

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Справка УНИАН. «Элитекс» является крупным производителем мясной и колбасной продукции в Украине. Товары компании представлены на украинском рынке под торговыми марками «Царская охота» и «Купец».