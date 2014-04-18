В Украине за месяц производство водки упало на 53,3%

Производство водки с содержанием спирта менее 45,4% в Украине в январе-марте 2014 года сократилось на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года - до 6 млн декалитров, сообщила Государственная служба статистики.

В частности, в прошлом месяце объем производства водки составил 1,4 млн дал, что на 53,3% меньше, чем в марте 2013 года, и на 47,4% уступает показателям февраля текущего года.

В Госстате также сообщили, что производство коньяка и бренди в Украине в первом квартале выросло на 32,4% по сравнению январем-мартом 2013 года и составило 1,2 млн дал.

При этом в марте объем производства коньяка и бренди вырос по сравнению с мартом 2013 года и февралем 2014 года на 36,7% и 79,5% соответственно, составив 0,6 млн дал.

Кроме того, по данным Госстата, производство ликеров и других спиртных напитков в Украине в январе-марте 2014 года составило 2,2 млн дал, что на 7,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В марте объем производства этих напитков составил 0,9 млн дал, что на 17,3% меньше, чем в марте прошлого года, но на 17,4% больше, чем в феврале текущего года.

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Как сообщал УНИАН, производство водки в Украине в 2013 году сократилось на 17,2% по сравнению с 2012 годом - до 28 млн дал, коньяка и бренди - на 3,2% - до 4,5 млн дал, а ликеров и других спиртных напитков незначительно выросло - на 0,4%, до 11,5 млн дал.