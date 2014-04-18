Крым в 2014 году останется без овощей и картофеля

На сегодняшний день в Крыму существуют проблемы с водой, электроснабжением, расчетами за продукцию и возможностями ее реализации, проблемы с закупками средств защиты растений, пишет "АПК-Информ".

Больше всего на этапе посева овощей фермеров интересовал вопрос водоснабжения, т.к. без орошения в Крыму вырастить продукцию практически нереально. Пока оросительные каналы пусты, аграрии вынуждены буквально черпать воду ведрами из ближайших источников (если такие имеются), чтобы спасти хоть часть всходов.

Как сообщают крымские фермеры, посевную кампанию по ранним и средним овощам они начинали на свой страх и риск, надеясь, что к тому моменту, когда появятся всходы, проблема с подачей воды через Северо-Крымский канал разрешится. В итоге из-за недостатка орошения всхожесть этих культур оказалась крайне низкой, а перспективы получения урожая – весьма туманными. Поэтому желающих посеять поздние овощные культуры в Крыму практически нет.

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«На данный момент в открытом грунте всходов нет вообще, - комментирует ситуацию крымский производитель овощей, - Рассаду же из теплиц уже нужно высаживать в открытый грунт, но без воды это невозможно. В результате эту рассаду остается просто выбросить».

Единственным выходом для аграриев Крыма на сегодняшний день является бурение скважин. Однако те фермеры, которые уже имеют скважины, жалуются на высокие затраты на электроэнергию. Тем же, кто только планирует обзавестись данным источников воды, придется выложить около за каждую скважину от 45 тыс. грн и более. При этом открытым остается вопрос энергоснабжения полуострова, что может сделать скважины бесполезными. И даже при наличии энергоснабжения, далеко не ко всем полям подведены линии электропередач, а их подводка может стоить во много раз дороже, чем скважина.

Кроме того, скважина может быть выходом для тех фермеров, которые выращивают овощи на небольшой площади или в парниках и теплицах. Для тех, кто имеет от 5 га овощей и более, орошение из скважин вряд ли спасет ситуацию.

Даже в том случае, если производитель смирился с такими тратами, поливать из нового источника он сможет в лучшем случае через месяц, поскольку очередь на бурение скважин расписана на несколько недель вперед. При этом эксперты говорят, что есть риск, что химический состав воды в скважине может быть в принципе непригодным для орошения. Поэтому деньги могут быть потрачены впустую.

Тем временем, российские и самопровозглашенные крымские чиновники усердно «решают» проблемы водоснабжения Крыма, проводя совещания, давая обещания и обвиняя во всем украинских «коллег». Однако когда эта бурная деятельность сменится реальными действиями – к сожалению, пока что никому не известно.

Сейчас известно точно только одно – в сезоне-2014/15 овощи и картофель в Крыму будут привозными, а значит - очень дорогими. Цены на овощи в России выше, чем в Украине, логистика в Крым, мягко говоря, очень недешевая. Поэтому жителям Крыма следует приготовиться платить за овощи и картофель в 2-3 раза дороже, чем обычно уже начиная с июня.

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