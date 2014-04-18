Fitch позитивно оценивает снижение пошлин на ввоз украинской агропродукциии в ЕС

Снижение пошлин на ввоз украинской агропродукции в страны Европейского союза, запланированное к введению в одностороннем порядке с 23 апреля, благоприятно скажется на развитии агросектора Украины, говорится в комментарии международного рейтингового агентства Fitch Ratings, текстом которого располагает УНИАН.

«Решение Европейского Союза о снижении импортных пошлин на украинские товары в долгосрочной перспективе может помочь украинским экспортерам из сельскохозяйственного сектора уменьшить свою зависимость от рынков Ближнего Востока и Азии, а также сократить валютное несоответствие между долгом и выручкой», - говорится в комментарии. – «Однако в краткосрочной перспективе какой-либо позитивный эффект будет ограниченным и будет уходить на второй план ввиду рисков и неопределенности в связи с политической и экономической ситуацией в Украине».

При этом Fitch подчеркивает, что крупнейшие украинские сельскохозяйственные компании - МХП, «Укрлендфарминг», «Кернел», «Авангард», «Мрия» - имеют значительный объем продаж на экспорт, однако пока они ориентированы на рынки Азии, Ближнего Востока и СНГ.

"Мы полагаем, что перечисленные компании рассматривают ЕС как привлекательный рынок для дальнейшего роста и диверсификации экспорта, однако не ожидаем значительного роста объемов продаж. Существенные возможности могут появиться в сегменте кукурузы или ячменя, а также в странах Южной и Восточной Европы ввиду их близкого расположения к Украине. Некоторые компании, для которых пошлины на импорт товаров будут сокращены до нуля (например, экспортеры подсолнечного масла Kernel и Creative), вероятно, увидят благоприятное воздействие на свою выручку и операционную маржу, если сохранят цены на тех же уровнях. Данный эффект может проявиться уже в 2014 г", - отметили аналитики Fitch.

Европейский Союз с 23 апреля вводит в одностороннем порядке режим свободной торговли с Украиной, что предполагает беспошлинный ввоз широкой номенклатуры промышленных товаров из Украины, а также импорт украинской агропродукции. Кроме того, ЕС предоставляет также квоты на импорт украинской агропродукции по 16 товарным позициям.

Как отмечают в правительстве, прямые выгоды украинской экономики от режима свободной торговли составят порядка 500 млн евро.

Зона свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом, как ожидается, должна заработать с 1 ноября текущего года.