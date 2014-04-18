Нацбанк начал спецаукционы по продаже ресурсов для кредитов аграриям

Национальный банк Украины с целью поддержки агропромышленного сектора страны начал проводить специальные аукционы по продаже ресурсов для кредитования сельхозпроизводителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в пятницу, выступая в Верховной Раде на Часе вопросов к правительству, сообщил министр финансов Александр Шлапак.

«Национальный банк начал… специальные аукционы по продаже ресурсов под 10% для аграриев. 620 млн грн было продано 15 апреля, на 23 апреля стоит аукцион еще на 1,5 млрд грн. Срок – 180 дней», - сказал Шлапак.

При этом он сообщил, что НБУ разрешил банкам превышать установленные кредитные потолки в случае, если это необходимо для предоставления кредитов аграриям.

В целом же, по словам Шлапака, на сегодняшний день сельхозпроизводители привлекли у банков кредитные средства на общую сумму 44 млрд грн.

Кроме того, министр отметил, что в государственном бюджете на 2014 год предусмотрено выделение около 1 млрд грн на финансирование программ, направленных на поддержку села.

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Как сообщал УНИАН, по оценкам Министерства аграрной политики и продовольствия, посевная кампания 2014 года обойдется украинским аграриям в 42,8 млрд грн, из которых 8 млрд грн необходимо привлечь в виде кредитов. При этом аграрные ассоциации неоднократно заявляли о том, что в этом году банки существенно сократили программы кредитования агропромышленного сектора, из-за чего сельхозпроизводители оказались в условиях дефицита средств при проведении посевной.