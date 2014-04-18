Минагропрод предложил меры для стабилизации цен на сахар

Министерство аграрной политики и продовольствия предлагает провести дополнительные продажи сахара из запасов Аграрного фонда по сниженной цене для стабилизации цены на него.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил глава министерства Игорь Швайка.

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«Сейчас мы видим подорожание сахара. Мы готовим постановление, которое даст возможность реализовать тот сахар, который был закуплен и хранится на складах Аграрного фонда, чтобы он выходил в сети по той цене, по которой он сегодня хранится, — это порядка 9 грн за кг», - сказал Швайка.

По его словам, принятие таких мер продиктовано тем, что в некоторых областях Украины зафиксирован существенный рост цен на сахар.