Закупочные цены на молоко падают после запрета РФ на поставку украинских сыров

В связи с запретом Российской Федерации на поставки сыров ряда украинских производителей закупочные цены на молоко в Украине за последние две недели просели на 10-12%, сообщила ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ).

«После запрета России на экспорт сыров для ряда украинских предприятий закупочные цены на молоко в течение последних двух недель начали стремительно падать. Если до запрета молоко высшего сорта у сельскохозяйственных предприятий закупали по цене 4,20-4,70 грн/кг, то сейчас цены опустились до 3,70-4,20 грн за килограмм», - сказано в сообщении ассоциации.

По данным УКАБ, наиболее сложная ситуация сегодня наблюдается в северных областях страны, где переработчики не только снизили закупочные цены на молоко, но и существенно сократили его закупки. В результате производители столкнулись с проблемой реализации своей продукции, что в условиях роста себестоимости производства может привести к его убыточности.

Кроме того, в ассоциации отметили, что на внутреннем рынке также наблюдается сокращение потребления молочной продукции, вызванное падением покупательной способности украинцев.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Роспотребнадзор запретил ввоз на территорию РФ молочной продукции украинских предприятий «Рось» филиал «Ахтырский сыркомбинат», «Пирятинский сыркомбинат», «Гадячсыр», «Золотоношский маслодельный комбинат» и «Техмолпром» в связи с несоответствием Техническому регламенту на молоко и молочную продукцию. Вслед за Россией аналогичное решение принял Казахстан.

По данным Госстата, производство молока в Украине и первом квартале 2014 года выросло на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года – до 2,1 млн тонн.