Экспорт агропродукции в ЕС может принести Украине 340 млн евро в год

“Общий экономический эффект от торговых преференций ЕС для украинской экономики может составить 497 млн евро и будет включать в себя 340 млн евро - от увеличения экспорта агропродукции», - приводит пресс-служба слова правительственного уполномоченного по вопросам евроинтеграции Валерия Пятницкого.

Он отметил, что в текущем году объемы квот на поставку товаров по сниженным пошлинам будут предоставлены Украине в полном годовом объеме, несмотря на то, что с января по май преференции не действовали. Это дает отечественным производителям дополнительные преимущества.

Кроме того, Пятницкий напомнил, что система распределения квот будет абсолютно прозрачной.

“Коррупционная составляющая отсутствует. То есть, никакие квоты делиться в Украине не будут. Базовый принцип: это «первый пришел - первый получил». Таможня ЕС фактически в режиме онлайн будет осуществлять контроль за поставками”, - сказал Пятницкий.

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Как сообщал УНИАН, 3 апреля на своем пленарном заседании Европейский парламент поддержал предложение Европейской комиссии о внедрении пакета автономных торговых преференций ЕС относительно Украины, в рамках которых Европейский Союз в одностороннем порядке распространит на украинский экспорт в ЕС таможенные льготы, предусмотренные положениями Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом в части Зоны свободной торговли Украина-ЕС.

В соответствии с процедурой, пакет автономных торговых преференций ЕС для Украины вступит в силу после его одобрения Советом министров Европейского Союза, соответствующее решение которого ожидается уже в ближайшее время. Положительный экономический эффект для украинских экспортеров в связи с отменой или снижением таможенных тарифов ЕС в рамках этого решения оценивается на уровне 487 млн евро в год.

При этом Европейский Союз не будет применять автономные преференции, для товаров, произведенных в Крыму.